Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video
Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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