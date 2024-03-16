Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video 16.03.2024 | 16:24 Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi. Olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.