SON DAKİKA | Köpeğin ısırdığını gizleyip kuduz olmuştu! Uzman isim uyardı: "Kuduza karşı ilk müdahale hayati önem taşıyor"

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde 9 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ancak ailelerinden gizleyen çocuklardan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in tedavisi Ankara'da sürüyor. Doktorlar Erçetin'in beyninin etkilendiği ve durumunun kritik olduğunu belirtirken, uzmanlar kuduza karşı ilk müdahalenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde 9 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ancak ailelerinden gizleyen çocuklardan 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin fenalaşınca aileleri tarafından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne götürüldüler.
DURUMU ÇOK KRİTİK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Çocuklarımızdan biri dün taburcu edildi. Kuduz hastalığına ait bir bulgu çıkmadı, temas sonrası aşıyla koruma sürecini tamamlamak üzereyiz, bir aşısı kaldı. 10 yaşındaki Mustafa ısırıldığının geç fark edildiği için karın ağrısı, su korkusu gibi kuduz hastalığı bulguları başladı.
Çocuğumuz 21 Ekim'den beri yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor, solunum cihazına bağlı. Uyutularak ağrı kesici veriliyor. Beynin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik" diye konuştu. Cengiz, "Isırık fark edildiği an yara temizliğinin yapılması, mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" uyarısında bulundu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Karaali kuduz hastalığının ölümcül olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu: "Kuduz ısırılma yerinden sinirlere, oradan da beyne ulaşıyor. Isırılma sonrası iyi bir yara temizliği, aşı ve serum ile tamamen önlenebilir bir hastalık. Şüpheli bir ısırma sonrası en kısa sürede kuduz profilaksi yapan bir merkeze giderek yara temizliği yapılarak aşı ve gerekirse serumun yapılması lazım" dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül ise konuyla ilgili şunları söyledi: " Bu durum bölgesel olarak yaşanmıştır ve bölgede gerekli takipler, izlenmeler ile halk sağlığı açısından gerekli tedbirler alınmalıdır. Bölgede bir hayvan varsa birden çok hayvanda da olabilir ve başka çocuklarda da olabilir. Bölge hekimlerinin olabildiği kadar erken tanı koymaları önemli. Bitlis'te kuduz vakasının olması tüm Türkiye'de kuduz var anlamına gelmez. Bölgede bir hayvanın ısırması veya saldırması ile deri bütünlüğünü bozan durum gerçekleşirse bol sabunlu suyla yıkanması ve paniğe kapılmadan en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Hastalık belirtileri olarak kişide agresif davranışlar vardır ama her hastada olmayabilir"
MAHRA'NIN BABASINDAN ZİYARET
Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın anne ve babası, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sahipsiz köpek tarafından ısırılan ve kuduz teşhisi konulan 12 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ailesini Ankara'da ziyaret etti. Mahra Melin Pınar'ın babası Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, "Biz aileyle görüşürken doktorları aradı. 'Her an her şeye hazırlıklı olun' diye haber verdiler. O sırada yanlarında olmak çok acı vericiydi. Babası ayrı yıkıldı. Annesi zaten perişan. İlaçlarla ayakta duruyor. Allah'tan ümit kesilmez diyerek onları teselli etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı. Anne Derya Pınar da aynı şeyleri yaşamış biri olarak Bitlisli annenin duygularını hissettiğini söyledi.