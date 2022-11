SON DAKİKA | Köpeğin ısırdığını gizleyip kuduz olmuştu! Uzman isim uyardı: "Kuduza karşı ilk müdahale hayati önem taşıyor"

MAHRA'NIN BABASINDAN ZİYARET

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın anne ve babası, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sahipsiz köpek tarafından ısırılan ve kuduz teşhisi konulan 12 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ailesini Ankara'da ziyaret etti. Mahra Melin Pınar'ın babası Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, "Biz aileyle görüşürken doktorları aradı. 'Her an her şeye hazırlıklı olun' diye haber verdiler. O sırada yanlarında olmak çok acı vericiydi. Babası ayrı yıkıldı. Annesi zaten perişan. İlaçlarla ayakta duruyor. Allah'tan ümit kesilmez diyerek onları teselli etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı. Anne Derya Pınar da aynı şeyleri yaşamış biri olarak Bitlisli annenin duygularını hissettiğini söyledi.