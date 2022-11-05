SON DAKİKA | Köpeğin ısırdığını gizleyip kuduz olmuştu! Uzman isim uyardı: "Kuduza karşı ilk müdahale hayati önem taşıyor"

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül ise konuyla ilgili şunları söyledi: " Bu durum bölgesel olarak yaşanmıştır ve bölgede gerekli takipler, izlenmeler ile halk sağlığı açısından gerekli tedbirler alınmalıdır. Bölgede bir hayvan varsa birden çok hayvanda da olabilir ve başka çocuklarda da olabilir. Bölge hekimlerinin olabildiği kadar erken tanı koymaları önemli. Bitlis'te kuduz vakasının olması tüm Türkiye'de kuduz var anlamına gelmez. Bölgede bir hayvanın ısırması veya saldırması ile deri bütünlüğünü bozan durum gerçekleşirse bol sabunlu suyla yıkanması ve paniğe kapılmadan en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Hastalık belirtileri olarak kişide agresif davranışlar vardır ama her hastada olmayabilir"