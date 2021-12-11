SON DAKİKA: Kripto para vurgununda kritik ismin ifadesi ortaya çıktı: Ben de basından öğrendim...

Soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanan K.A.'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca alınan ifadesinin detayları belli oldu.

Şüpheli K.A., ifadesinde, Bitrota'nın 2018'de kurulduğunu, yüzde 75 ortağının diğer şüpheli H.Ö., yüzde 25 ortağının da kendisi olduğunu belirterek, şirkette yazılım departmanında sorumlu olarak çalıştığını, aynı zamanda müşteri destek kısmında da görev yaptığını anlattı.

Bitrota isimli kripto para borsasında varlıkların ortalama toplam tutarının 40-50 bin dolar civarında olduğunu dile getiren Şüpheli K.A., daha önce ulaştıkları 250-300 bin dolar varlığın, son 4 ayda müşterilerinin coinlerini borsalarından çekip diğer kripto para borsalarına transfer etmeleri nedeniyle azaldığını kaydetti.

Kendi borsalarının hacmi küçük olması ve alıcı bulanamaması nedeniyle coinleri bozduramadıklarını savunan K.A., bu nedenle coinleri Bitrota dışına transfer ettiklerini, Bitrota borsasında yaklaşık 11 civarında coinin listelendiğini anlattı.