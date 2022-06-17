Son dakika: Küçükçekmece’deki taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Zanlıyı linç etmek istediler: Valilik olay ile ilgili açıklama yaptı

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi. Burada Metin A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.
Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Küçükçekmece'deki iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli Metin A'nın gözaltına aldığını bildirdi.
Valilikten tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."