Son dakika: Küçükçekmece’deki taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Zanlıyı linç etmek istediler: Valilik olay ile ilgili açıklama yaptı

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi. Burada Metin A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.