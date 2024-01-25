Son dakika: Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD’dan açıklama geldi!

SON DAKİKA! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Malatya Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.