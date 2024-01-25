Son dakika: Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD’dan açıklama geldi!

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerde büyük paniğe yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.
SON DAKİKA! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video
BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Malatya Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Battalgazi'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
MALATYA VALİSİ ERSİN YAZICI'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, ise deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.
BAKAN KOCA: EKİPLER GÖREV BAŞINDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da deprem sonrası yaptığı açıklamada, "16.04'te Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında" ifadelerine yer verdi.
KURTULMUŞ: VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2024
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-25
Saat:16:04:04 TSİ
Enlem:38.19917 N
Boylam:38.46 E
Derinlik:13.93 km
Detay:https://t.co/v1FbdhtK6h@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi