Video Yaşam SON DAKİKA! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video
SON DAKİKA! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video

25.01.2024 | 16:18

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerde büyük paniğe yol açtı.

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