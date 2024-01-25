SON DAKİKA! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerde büyük paniğe yol açtı.