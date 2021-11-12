SON DAKİKA: Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem! Vali’den açıklama geldi...

Malatya'da korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak saptandu.

Saatler 12.19'u gösterdiğinde meydana gelen depremin derinliği 6.93 KM derinlikte oluştu.

AFAD MALATYA DEPREMİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem ile ilgili tüm detayları paylaştı.

AFAD'ın paylaşımında şu bilgiler yer aldı:

Büyüklük : 4.7 (Mw) Yer : Pütürge (Malatya) Tarih-Saat : 12.11.2021, 12:19:13 TSİ Enlem : 38.2458 N Boylam : 38.7913 E Derinlik : 6.93 km

DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI

Malatya'daki korkutan deprem kameralara da yansıdı. İşte 4.7 büyüklüğündeki depremin görüntüsü:

SON DAKİKA: Malatya'da 4.7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "Pütürge İlçemizde saat 12.19'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır, Depremden etkilenen bölgede İl AFAD Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce saha tarama çalışmaları yapılmaktadır." dedi.