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OTOMATİK OYNAT
00:26
Depremde panikleyip masanın altına girmeye çalıştı. O anlar kamerada | Video 12.11.2021 | 13:23
00:31
MLKP'li terörist Trabzon’da yakalandı! 12.11.2021 | 12:57
04:18
Son dakika: Malatya'da 4,7'lik deprem paniği kamerada! 12.11.2021 | 12:39
00:44
SON DAKİKA: Malatya'da 4.7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı 12.11.2021 | 12:32
04:36
Kayalıktan düşen kadına yardım etmek için kendini tehlikeye attı | Video 12.11.2021 | 11:57
01:30
Sarıyer’de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 12.11.2021 | 11:59
04:33
Yarım asır birlikte yaşadığı engelli eşine bakmak için çabalıyor | Video 12.11.2021 | 11:43
01:00
Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor | Video 12.11.2021 | 11:41
01:37
Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden böyle yürüdü | Video 12.11.2021 | 11:20
05:01
00:43
Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi | Video 12.11.2021 | 11:19
00:41
Adana'da 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin tl dolandırdılar! 12.11.2021 | 11:18
04:55
Sivas'ta dinlenme odalı 'Boğaz Köprüsü' | Video 12.11.2021 | 11:09
06:09
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
01:33
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
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02:08
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı 12.11.2021 | 11:04
00:43
Roma dönemine ait lahit parçasını satmak isterken yakalandı | Video 12.11.2021 | 11:00
11:35
Son dakika haberleri... Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!