Video Yaşam SON DAKİKA: Malatya'da 4.7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA: Malatya'da 4.7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Malatya'da 4.7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı

12.11.2021 | 12:32

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Son dakika haberleri... Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!

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