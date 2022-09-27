SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

Son dakika hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilerde İstanbul dahil pek çok il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevreleri ile Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı uyarılarda bulunuldu.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çarşamba günü sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı zamanla çok bulutlu, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce çevreler ile Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.