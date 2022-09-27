SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.