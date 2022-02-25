SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu raporu! Yağmur ve soğuk havanın kaç gün süreceği belli oldu!

Son dakika! İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü'nün sarı uyarısından itibaren hafta başından itibaren sağanak yağış ve soğuk hava etkili oldu. Yurt genelinde etkili olan sağnak yağış, karla karışık yağmur İstanbul'u da etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı ise 15 dereceden 4 dereceye kadar düştü. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısı!