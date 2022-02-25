Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu raporu! Yağmur ve soğuk havanın kaç gün süreceği belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.2.2022 13:02 Son Güncelleme: 25.2.2022 13:12

SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu raporu! Yağmur ve soğuk havanın kaç gün süreceği belli oldu!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu raporu! Yağmur ve soğuk havanın kaç gün süreceği belli oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu raporuna göre; sarı uyarının ardından İstanbul’da yağmur ve soğuk hava etkili oldu. Yağışların hafta sonuna ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği kaydedilirken hafta başında 11 kente sarı kodlu olarak yağışların beklendiğini açıklanmıştı. İşte Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporu!

Son dakika! İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü'nün sarı uyarısından itibaren hafta başından itibaren sağanak yağış ve soğuk hava etkili oldu. Yurt genelinde etkili olan sağnak yağış, karla karışık yağmur İstanbul'u da etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı ise 15 dereceden 4 dereceye kadar düştü. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısı!

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR HAFTASONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTABOYU DEVAM EDECEK

İstanbul'de etkisini gün geçtikçe arttıran sağnak yağış zaman zaman yerini karlakarışık yağmura ve soğuk havaya bıraktı.

Yağışların önümüzdeki hafta boyunca da devam edeceği kaydedildi.

Meteoroloji hafta başında 11 kente sarı kodlu olarak yağışların beklendiğini açıklamıştı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısından sonra İstanbul'da günlerdir yağış etkili oldu.

Yetkililer yağışların hafta sonuna ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini su baskınlarına dikkat edilmesi istendi.

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu raporu! Yağmur ve soğuk havanın kaç gün süreceği belli oldu!
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