Son dakika: Nafaka şiddeti! Öfkeli kadın eski eşini ağabeyine dövdürdü

Kocaeli'de yaşayan 42 yaşındaki Levent Kuvat, 2006 yılında evlendiği Esengül Dursun ile 5 yıl önce boşandı. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Kuvat, 2020 yılında başka bir evlilik yaptı.
Levent Kuvat'ın eski eşine bin 250 lira nafaka ödemesine karar verilmişti. İddiaya göre eski eş, nafakanın ödenmediğini ileri sürerek Levent Kuvat hakkında yasal işlemler başlattı. Genç adam, eşinin banka hesabında blokaj olduğu gerekçesiyle nafakayı elden ödediğini söyleyerek karara itiraz edince, taraflar arasında husumet başladı. Eski eş, Kuvat'a defalarca tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında davalar açıldı.
ESKİ KAYINBİRADER DEHŞETİ
Levent Kuvat, 5 Haziran günü eşiyle birlikte Kandıra'daki Pembe Kayalar bölgesine giderek eğlenmek istedi. Eşiyle mutlu vakit geçiren Levent Kuvat, sandalyede oturduğu bir anda iddiaya göre eski eşinin kardeşi Nihat ve tanımadığı bir şahıs tarafından darp edilmeye başlandı.
Aldığı ağır darbelerle kendisinden geçen Kuvat'a eşi yardım etmek istediğinde ise yine iddiaya göre darp eden şahısların, sinkaflı küfürleriyle birlikte "ölümün benim elimden olacak, seni geberteceğim" diye ölümle tehditlerine maruz kaldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastaneye giderek darp raporu alan ve burnu kırıldığı belirlenen Levent Kuvat avukatı Şeyma Baltalı Çam aracılığıyla Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Çam, 'Eski eşin uyguladığı dolaylı ve doğrudan şiddet olaylarındaki motivasyonu "nafaka" olsa da aslında ödenmeyen nafaka yoktur.
Toplumda artan şiddet olaylarına karşı kadını korumak son derece önemlidir. Ancak bu yapılırken, sayıca az da olsa erkeklerin yaşadığı mağduriyetleri görmezden gelmek haksızlık olur.