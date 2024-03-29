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Giriş Tarihi: 29.3.2024 16:31 Son Güncelleme: 29.3.2024 18:06

Son dakika: Rüşvet soruşturması açılan CHP Başkan Adayı Gonca Köksal’ın ücret karşılığı aldığı raporda FETÖ izi

İmar komisyon başkanıyken usulsüzlük yaptığı iddia edilen bir videolu ses kaydı ortaya çıkan CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet almak suçundan soruşturma başlatılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğünce incelenen videolu ses kaydının, Köksal’a ait olması açısından benzerlikler görüldüğü tespit edildi. Kaydın Köksal’a ait olması birinci derecede muhtemel olarak değerlendirildi. Öte yandan Köksal’ın kayıtla ilgili mahkemeye sunduğu raporla ilgili flaş gelişme yaşandı. Köksal’ın aynı gün içinde aldığı raporun, FETÖ’den ihraç edilen ve tutuklanan eski emniyet müdürü M.K. tarafından ücret karşılığı düzenlendiği ortaya çıktı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Son dakika: Rüşvet soruşturması açılan CHP Başkan Adayı Gonca Köksal’ın ücret karşılığı aldığı raporda FETÖ izi

Muğla'da CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen videolu bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayda göre Köksal'ın, Menteşe Belediyesi İmar Komisyon Başkanıyken usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Ses kaydında Köksal'ın "Ben İmar Komisyonu Başkanı olduğum için talebinizin komisyondan geçmeme şansı söz konusu değil. İçiniz rahat olsun. Fakat araya başka insanlar girdiği için onlara da bir şeyler vermek gerekiyor. O yüzden rakam böyle" şeklinde konuştuğu duyuldu. Telefonu kapattıktan sonra ise, "Adamın olmayacak işini çözüyorum. Hala bana pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

RESMİ BİLİRKİŞİ RAPORU DEĞİL

İddialar üzerine açıklama yapan Gonca Köksal, ses kaydının sahte olduğunu kaydetti. Gonca Köksal, videolu ses kaydıyla ilgili Adli Bilim Uzmanı M. K. tarafından düzenlenen raporu mahkemeye sunarak suç duyurusunda bulunmuştu. Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, ses kaydının sahte olduğuna dair Köksal'ın, M. K. tarafından düzenlenen sunduğu raporun ardından paylaşımların yayından kaldırılmasına karar verdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz ederek 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Savcılık, Köksal'ın sunduğu ses kaydı bilirkişi raporunun resmi olmadığını dile getirdi. İtiraz üzerine 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayınlanan haberlerin erişim engeli kararının kaldırılmasına hükmetti.

KÖKSAL'A RÜŞVET SORUŞTURMASI

Çıkan haberler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, ses kaydı videoları ve ayrıca Y.S.K. isimli bir vatandaşın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu yazılı suç duyurusuna istinaden, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay tarihinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Komisyon Başkanı olan Gonca Köksal hakkında rüşvet almak suçundan soruşturma başlatıldı.

KÖKSAL'IN RÜŞVET SES KAYDI BİRİNCİ DERECE BENZER ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Köksal' ait olduğu iddia edilen videolu ses kaydı, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendi. Raporda ses kaydının, Köksal'a ait olması açısından benzerlikler görüldüğü tespit edildi. Söz konusu kaydın Köksal'a ait olması birinci derecede muhtemel olarak değerlendirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı çok geniş kapsamlı şekilde yürütüleceği öğrenildi.

RAPORU DÜZENLEYEN UZMAN FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Öte yandan Köksal'ın kayıtla ilgili mahkemeye sunduğu raporla ilgili flaş gelişme yaşandı. Köksal'ın aynı gün içinde aldığı raporun, FETÖ'den ihraç edilen ve tutuklanan eski emniyet müdürü M.K. tarafından ücret karşılığı düzenlendiği ortaya çıktı.

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Son dakika: Rüşvet soruşturması açılan CHP Başkan Adayı Gonca Köksal’ın ücret karşılığı aldığı raporda FETÖ izi
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