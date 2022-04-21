Son dakika: Samsun’da Atatürk heykeline saldırmışlardı! Cezaları belli oldu





Batuhan Fidan ise, "Rahman abi bana gece 01.30'da mesaj attı. Uyumadığımı söyledim ve bana 'Sabah namaza gidelim' dedi. Ben de alkol aldığımı söyledim. 'Daha namaza var, sen artık içmeyi bırak' dedi. Sonra yanıma geldi. Sabah ben evden namaza çıkıyoruz sanarak çıktım. Hatta anıttayken de Rahman ağabeyin fotoğraf çekineceğini sanıyordum. Telefonum incelenebilir, fotoğraf çekmiş olabilirim. Anıtta herhangi bir hasar varsa, tarafımca karşılanabilir. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.



İNDİRİM UYGULANMADI



Mahkeme heyeti, Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'a, 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında yargılandığı davada, 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verdi. Sanıkların cezasında indirim uygulanmadı.