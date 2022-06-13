SON DAKİKA: Saplantılı aşık dehşeti! Sevdiği kadını kimyasal maddeyle yaktı: Savunması pes dedirtti

Mağdur kadın uykusundan çığlıklar atarak uyandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün bir kısmının kemiklerine kadar erdiği ve görme yetisini kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Yıldız ise polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Mehmet Yıldız hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada mağdurun kardeşleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.