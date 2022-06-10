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Giriş Tarihi: 10.6.2022 07:31

Son dakika: Şırıngalı koca dehşeti! Serbest kalınca yine yaptı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika: Şırıngalı koca dehşeti! Serbest kalınca yine yaptı

Son dakika haberi: Çanakkale’de, zehirli şırınga tehdidiyle kaçırdığı eşine tecavüz edip şiddet uygulayan Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K., serbest kalınca eşini bir kez daha kaçırdı

Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Şerbetli Köyü'nde yaşayan İ.K. (41), geçen yıl kendisine sürekli şiddet uygulayan muhtar eşi İlker Mustafa K. (51) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak sığınma evine yerleşti.



Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçen İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte kiraladığı dairede yaşamaya başladı.



Ancak geçen nisanda eve giren İlker Mustafa K., eşini döverek tecavüz ettikten sonra, "Yanımda zehirli bir şırınga var" tehdidiyle otomobile bindirip Karakadı Köyü yakınlarında araçtan atmaya çalıştı. Çıkan arbedede kontrolünü kaybettiği otomobil ise şarampole yuvarlandı.



AYILTIP DÖVDÜ
Araçtan çıkardığı 2 çocuğunun annesi İ.K.'yi dövmeye başlayan muhtar koca, bayıldığında da su döküp ayıltarak dövmeye devam etti.



İlker Mustafa K.'nin yorgun düşerek bir ağacın altında uyuyakalması üzere ormanlık alanda saatlerce yürüyen İ.K., sabaha karşı rastladığı çobanın telefonundan yardım isteyerek kurtuldu.



Gözaltına alınan İlker Mustafa K. ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Cinsel saldırı" ve "Kasten yaralama" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Ancak önceki gece yine evi basan İlker Mustafa K. eşini ikinci kez kaçırdı. AFAD, AKUT ve Jandarma ekipleri, Şerbetli Köyü'nde arama çalışması başlattı.

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Son dakika: Şırıngalı koca dehşeti! Serbest kalınca yine yaptı
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