Son dakika: Şırıngalı koca dehşeti! Serbest kalınca yine yaptı





Ancak geçen nisanda eve giren İlker Mustafa K., eşini döverek tecavüz ettikten sonra, "Yanımda zehirli bir şırınga var" tehdidiyle otomobile bindirip Karakadı Köyü yakınlarında araçtan atmaya çalıştı. Çıkan arbedede kontrolünü kaybettiği otomobil ise şarampole yuvarlandı.