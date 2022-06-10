Son dakika: Şırıngalı koca dehşeti! Serbest kalınca yine yaptı

Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Şerbetli Köyü'nde yaşayan İ.K. (41), geçen yıl kendisine sürekli şiddet uygulayan muhtar eşi İlker Mustafa K. (51) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak sığınma evine yerleşti.
Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçen İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte kiraladığı dairede yaşamaya başladı.
AYILTIP DÖVDÜ
Araçtan çıkardığı 2 çocuğunun annesi İ.K.'yi dövmeye başlayan muhtar koca, bayıldığında da su döküp ayıltarak dövmeye devam etti.
İlker Mustafa K.'nin yorgun düşerek bir ağacın altında uyuyakalması üzere ormanlık alanda saatlerce yürüyen İ.K., sabaha karşı rastladığı çobanın telefonundan yardım isteyerek kurtuldu.
Gözaltına alınan İlker Mustafa K. ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Cinsel saldırı" ve "Kasten yaralama" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.