Son dakika: Trabzon’da heyelan! Arsin ve Düzköy’de evler boşaltıldı

"HÜKÜMETİMİZ NE GEKİROYRSA YAPACAK"

Kurt, arazilerinin de heyelanın geliş güzergahında yer aldığını belirterek, "Buralarda arazilerimiz, hep işleyip yiyoruz. Başka bir gelir kaynağımız yok. Evvela Allah sonra hükümete sığınıyoruz. Hükümetimiz ne gerekirse onu yapacak ve bizi kurtaracak. Ekiplerimiz çalışıyor. Allah razı olsun." diye konuştu.

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Bahattin Kurt ise 30 sene önce de aynı problemi yaşadıklarını anlatarak, "Devletimiz ne yapabilir, olanakları nelerdir bilmiyoruz ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Biz burada her yağmur yağdığı zaman sağlam yerde olan komşulara, akrabalara gidip kalıyoruz. Yani mağduruz." dedi.