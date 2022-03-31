Son dakika: Trabzon’da heyelan! Arsin ve Düzköy’de evler boşaltıldı

Son dakika haberleri... Trabzon'da kar yağışlarının ardından toprak zemininde kayma ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Düzköy ve Arsin'de korkutan manzaralar oluştu.
ARSİN'DE 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI
Trabzon'un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide meydana gelen heyelan sonucu tahliye edilen 2 katlı binanın sahibi Hüseyin Bayrak, toprak kayması sırasında dışarıda olduklarını söyledi. Bayrak, "Burada eşim ve çocuğumla beraber yaşıyorum. O anda hepimiz dışarıdaydık. Binanın alt tarafını ev olarak kullanıyorum. İkinci katı ise kahvehane ve bakkal olarak kullanılıyor. Şans eseri o anda evde kimse yoktu. Binanın ön tarafında da bir bahçe alanı vardı. Genelde orada mahalle halkıyla otururduk. Allah korudu. Cana geleceğine mala gelsin. Ekipler geldiler. Heyelan halen daha devam ediyor. Birkaç gün bekledikten sonra müdahale edilecek" diye konuştu.
'EKİPLER GELDİ, BEKLİYORUZ'
Başdurak Mahallesi'nin muhtarı Ali Halduz ise alanın afet bölgesi ilan edilmesini beklediklerini söyleyerek, "Ekipler geldiler. Ne yapacaklarını tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle burası heyelan bölgesi, diye ilan edilecek. Yollarımızı kapattı heyelan. Şu anda sadece 1 binada tehlike var. Diğer evlerimizde henüz bir şey yok. Yetkililerin kararını bekliyoruz" dedi.
DÜZKÖY'DE 27 EV BOŞALTILDI
Trabzon'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 27 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçeye bağlı Gülcana Mahallesi'nde kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelanlar oluştu.
Heyelanlar nedeniyle Gülcana Mahallesi'ndeki bazı binalarda hasar oluştu, toprağın kaydığı Alazlı Mahallesi'ndeki 27 bina da gece saatlerinde tedbir amacıyla tahliye edildi.
Evleri boşaltılan vatandaşlar dün geceyi komşu ve akrabalarında geçirirken, AFAD İl Müdürlüğü, belediye ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
"NEYİM VARSA EVİME HARCADIM"
Alazlı Mahallesi sakinlerinden Refiye Kurt, dün gece hayvanlarını alarak komşularının yanında kaldığını söyledi.
Evinin çok tehlikede olduğunu dile getiren Kurt, "Neyim varsa bu evime harcadım. Nerede yatacağım, kimin yanına giderim. Evleri boşalttık." İfadesini kullandı.
"HÜKÜMETİMİZ NE GEKİROYRSA YAPACAK"
Kurt, arazilerinin de heyelanın geliş güzergahında yer aldığını belirterek, "Buralarda arazilerimiz, hep işleyip yiyoruz. Başka bir gelir kaynağımız yok. Evvela Allah sonra hükümete sığınıyoruz. Hükümetimiz ne gerekirse onu yapacak ve bizi kurtaracak. Ekiplerimiz çalışıyor. Allah razı olsun." diye konuştu.
Son Dakika: Trabzon’da heyelan: 2 katlı bina boşaltıldı! | Video
Bahattin Kurt ise 30 sene önce de aynı problemi yaşadıklarını anlatarak, "Devletimiz ne yapabilir, olanakları nelerdir bilmiyoruz ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Biz burada her yağmur yağdığı zaman sağlam yerde olan komşulara, akrabalara gidip kalıyoruz. Yani mağduruz." dedi.
"O TAŞ GELİRSE MAHALLE YOK OLUR"
Evlerinin yukarısında büyük bir kaya olduğunu da vurgulayan Kurt, "Yukarıda büyük bir taş var. O taş geldiği zaman bu mahalle buradan yok olur. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Ekipler çalışıyor. İnşallah kalıcı bir çözüm bulunur." değerlendirmesinde bulundu.