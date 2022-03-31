Son Dakika: Trabzon’da heyelan: Evler boşaltıldı! | Video

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Son Dakika haberi: Trabzon'un bazı bölgelerinde kar yağışının ardından toprak zemininde kayma meydana geldi. Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 27 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Arsin'de de 2 katlı bir bina boşaltıldı. Arsin'deki binanın zemininde korkutan görüntüler ortaya çıktı. 2 katlı binanın sahibi Hüseyin Bayrak, toprak kayması sırasında dışarıda olduklarını söyledi. Bayrak "Şans eseri o anda evde kimse yoktu. Binanın ön tarafında da bir bahçe alanı vardı. Genelde orada mahalle halkıyla otururduk. Allah korudu." dedi.