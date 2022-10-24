Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA |Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:08 Son Güncelleme: 24.10.2022 13:23

SON DAKİKA |Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... 100 liralık banknotu çöpe atan ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra büyük tepki toplayan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA |Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 100 liralık banknotu klozete atan ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan M.C.K.'nın kimliğini tespit etti.

Türk Lirası'na hakaret ettiği tespit edilen ve büyük tepki toplayan M.C.K isimli kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 300. Maddesi olan "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA |Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme
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