Video Yaşam Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çekmişti! Sosyal medya fenomeni M.C.R. gözaltına alındı | Video
Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çekmişti! Sosyal medya fenomeni M.C.R. gözaltına alındı | Video

Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çekmişti! Sosyal medya fenomeni M.C.R. gözaltına alındı | Video

24.10.2022 | 14:44

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TikTok'ta yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve cinsiyet değiştirme operasyonu ile bambaşka bir hale bürünen M.C.R yeni bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk Lirasını klazote atan ünlü fenomen üzerine bir de sifonu çekti. M.C.R, tepki çeken paylaşımı ile ilgili: "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım. Suç mu?" dedi.

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TikTok'ta paylaştığı videolarla fenomen olan ve cüretkar pozları ile sık sık gündeme gelen M.C.R yeni bir skandala imza attı. Cinsiyet değiştirme operasyonu ile de bambaşka bir hale bürünerek adından sıkça söz ettiren M.C.R, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile pes dedirtti. Videoda dans ederek ve şarkı söyleyerek 100 Türk Lirasını klazote atan Raun üzerine bir de sifonu çekti.

"GÜZEL ÜLKEMİN KANALİZASYONUNA 100 TL KAZANDIRDIM SUÇ MU?"
Skandal hareketi üzerine gelen tepkilere cevap veren M.C.R şunları söyledi: "100 TL'yi niye sifona attın, üzerine bastın? diyenler için, millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor? Biz güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdık diye suç mu?" dedi.

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