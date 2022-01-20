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Giriş Tarihi: 20.1.2022 09:03 Son Güncelleme: 20.1.2022 10:44

Türkiye'de bir ilk! Tren istasyonu değil meslek lisesi...

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
HATİCE ÇİNAR HATİCE ÇİNAR
Türkiye’de bir ilk! Tren istasyonu değil meslek lisesi...

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sıra dışı özellikleriyle ön plana çıkıyor. TCDD ve Metro İstanbul AŞ tarafından okulda öğrencilerin hizmetine sunulan raylar ve üzerindeki tren, öğrencilere mekanik, elektrik elektronik, sinyalizasyon ve altyapı eğitimlerini yerinde almalarına imkân tanıyor, vatman olarak mezun olabilmelerini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödeneğiyle okulun çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu. Yenilebilir Teknolojiler alanında öğrenim gören öğrenciler, bu santralde 8 kilovat enerji üreterek tüm binanın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca Türkiye'de ilk kez ve sadece bu okulun öğrencileri ve öğretmenleri derste led lamba üreterek başka okullara, kamu kurumlarına veya özel sektöre satıyor.

Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Cömert dikkat çeken bu uygulamaları okulda SABAH'a anlattı.

Meslek lisesi ekpresi! Tren istasyonu değil, meslek lisesi | Video

İşte anlattıkları:

MAHALLEDEKİ ÇOCUKLAR BİLE OKULA GİRİP TRENE BİNMEK İSTİYORLAR

"Tren okulumuza Devlet Demir Yolları ve Metro İstanbul AŞ tarafından "Raylı Sistemler Teknolojileri" alanında eğitim alan öğrencilerimiz için 2015 yılında kuruldu. Trenin okulumuza kurulma sebebi öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini birebir sahada uygulayabilmeleri. Bunu çok önemsiyoruz.

Okulumuzun arka bahçesinde gerçek bir tren olması mahalledeki çocukların bile ilgisini çekiyor. Okula girip görmek istiyorlar. Burada öğrencilerimiz trenle ilgili mekanik, elektrik elektronik, sinyalizasyon ve altyapı eğitimlerini alıyorlar ve aynı zamanda bu alandan mezun olan öğrencilerimiz vatman olabiliyorlar. KPPS sınavına girerek gerekli başarıyı sağladıkları zaman devlet kurumlarında vatman olabiliyorlar. Ya da özel kurumlarda vatmanlık yapabiliyorlar."

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN OKUL

"Okulumuza eğitim amaçlı Milli Eğitim Bakanlığı'mızın gönderdiği ödenek ile "Yenilenebilir Teknolojiler" alanında eğitim gören öğrencilerimiz için okulumuzun çatısına güneş santrali kuruldu. Ayrıca bir tane de İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle bahçemize de ikinci güneş santralini kurduk.

Yine öğrencilerimizin dersleri uygulamalı olarak direkt yerinde öğrenebilmeleri için. Okulumuzda toplamda 8 kilovat yenilenebilir enerji üretiyoruz. Bu 8 kilovat enerji ile okulumuzda dersliklerin bulunduğu bir binanın tüm elektriğini karşılıyoruz. Öğrencilerimiz bu santralleri yakından inceliyorlar, ders işliyorlar. Yani hem eğitim öğretim hem öğrenciler okullarında mesleki eğitime bu denli imkânlarla sahipler hem de çevre dostuyuz."

ÜRETEN, KAZANAN, ÜLKESİNE KATKI SAĞLAYAN OKULLAR

"Türkiye'de ilk kez ve sadece bizim okulumuzun "Elektrik ve Elektronik Bölümü" öğrencileri ve öğretmenleri led lamba üretiyorlar derslerinde. Bunları başka okullara, kamu kurumlarına ya da özel sektöre satıyoruz elde ettiğimiz gelir ile çalışan öğrencilerimizin işçilik emekleri karşılığında ücret veriyoruz.

Öğrencilerimiz hem ders öğreniyor meslek sahibi oluyorlar okurken hem de para kazanıyorlar. Bu çok büyük bir fırsat. Ayrıca "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü" öğrencilerimizle birlikte iki tane makine ürettik. Bir tanesi kâğıt havlu üreten bir makine. Biz bunu başka bir meslek lisesine sattık onlar da kâğıt havlu üretip satıyorlar okullarının döner sermayelerine katkıda bulunuyorlar.

Talepler doğrultusunda yine aynı makineyi üretip yine satışını yapabiliriz. Diğer üretimimiz ise CNC makinesi. Bunu da biz ürettik ve matbaacılık alanı bulunan lisemize sattık. Şu anda okulumuzun en büyük hayali güneş enerjisi ile çalışan hibrit bir araba üretmek. Benim tüm hayatım bu okul. Benim için mesai her sabah 06.00'da başlıyor. Burada 850 öğrenci var.

Hepsi benim kendi öz evladım gibi. Milli Eğitim Bakanı'mız Mahmut Özer'in destekleri ve teşvikleriyle biz de öğrenen, üreten, kazanan ve ülkesine katkı sağlayan okullardan olmaya çalışıyoruz. Alanlarında kaliteli bir şekilde kalifiye elemanlar yetiştirmek en büyük hedefimiz."

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