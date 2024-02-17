Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar

4'Ü TUTUKLANDI

Olayda saldırganların olay yerine K.Ç.'nin kullandığı araçla geldikleri, A.A.'nın araçta beklediği, U.M.'nin ise silahla iş yerine ateş ettiği ve sonrasında olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Saldırganların 29 Ocak 2024 tarihinde Eyüp Sultan İlçesi'nden bir aracı çaldıkları, 5 Şubat 2024 tarihinde Arnavutköy İlçesi'nde bir aracın plakasını çaldıkları, aynı gün Bakırköy İlçesi'ndeki bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaraladıkları ve 6 Şubat 2024 tarihinde Zeytinburnu İlçesi Sahil Yolu üzerinde bir araca daha silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.