Son yılların en kolay sınavı

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dün yapıldı. 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilen sınav sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sözel ve Sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılan sınavda öğrencilere toplam 90 soru soruldu. Sınav eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Deprem nedeniyle bu yıl öğrencileri çok zorlamayacağız" yönündeki açıklamalarına uygundu. Sınav son yılların en kolay LGS'si olarak değerlendirildi. Bu yıl sınavda tam puan yapanların sayısının artacağı belirtiliyor. Matematikte yalnızca 2 sorunun eleyici olduğu 2023 LGS'nin belirleyici testi ise Türkçe olacak. Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları soruları SABAH'a şöyle değerlendirdi:Sınavdaki soru ve seçenek metinlerinin uzadığını ve soruların güçlük derecesinin arttığını söyleyebiliriz. Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektirmektedir.Sınav bilgi temelli, orta ve zor seviyede çeldiricileri olan çıkarım sorularından oluşmuştur. Özellikle bazı sorularda şıklar anlam açısından birbirine yakın olduğu için dikkati ölçen bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Bir ayet, bir hadis ya da dini bir metnin asıl konusunu bulup bu materyallerin içinden doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin bu testte başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.Soruların ünite ve kazanım dağılımlarının da dengeli bir şekilde planlandığı görülmektedir. Sınavdaki soru metinlerinin geçen yılki soru metinlerine oranla daha uzun olduğu görülmektedir. Alan ve kavram bilgisi gerektiren ve bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verildiği gibi neden sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini ölçen sorulara da yer verilmiştir.Soruların genelinde görsellerin etkin kullanıldığını, metin kısmının geçmiş senelerdeki sorulara göre daha sade olduğunu ve görsellerle açıklayıcı hâle geldiğini söyleyebiliriz. Öğrencilerin yapabileceği soruların haricinde, cebirsel ifadeler ve olasılık konularında seçici soruların olduğunu gözlemledik. Üslü ifadeler, köklü ifadeler ve cebirsel ifade konularından ağırlıklı sorular gelmiştir. Birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmuyor.Sınavdaki sorular; bilimsel metin ve yönergeleri dikkatli bir şekilde okuyan, verilen deney düzeneğini, model ve grafiklerdeki verileri doğru analiz edebilen öğrencileri ön plana çıkarmıştır. Sorular çok uzun olmamakla birlikte birçoğu görsel içermekteydi.Öğrencilerin kelime bilgisini test eden, okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştur. Sınavda öğrencilerin yönergeleri dikkatli bir şekilde okuyup, verileri doğru analiz ederek sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmüştür. Sınavda ağırlıklı olarak bağlam odaklı sorular bulunmaktadır. Bu yılki sınavda diyalog sorularına sıklıkla rastlanmıştır.Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle başka illerde sınava girdi. Hatay'da 28 bin 395 öğrencinin güvenli şekilde sınava girebilmeleri için 134 bina hazırlandı. Kızı Melek Balseven'i sınava getiren Ali Balseven, "Depremin etkisi oldu. Her çocuğumuz bunu yaşadı. Her çocuğumuza başarılar diliyorum. Çocuğumun iyi hazırlandığına inanıyorum. Kızım NATO çadır kentindeki kursa gitti. Devletimiz her türlü imkânı sağladı biz buna şahidiz. Devletimizden Allah razı olsun. Hukukla ilgili bir lise istiyor" dedi.Edirne'de bir erkek öğrenci okula girişte kimliğini unuttuğunu fark etti. Kimliksiz içeri alınmayan öğrencinin yardımına okulun önünde bekleyen bir veli koştu. Motosikletiyle öğrenciyi evine götürüp kimliğini almasını sağlayan vatandaş, tekrar okula getirdi. Dakikalar kala okula yetişen öğrenci, hemen sınava gireceği salona alındı.81 ilde iki oturum halinde yapılan sınavda öğrenciler kadar veliler de ter döktü. Çocuklarını okul dışında bekleyen veliler son derece heyecanlandırdı.Sabah sınavın başladığı saatlerde öğrenciler okul önlerinde toplanıp sırayla sınav salonlarına alınırken bu sınava geç kalan öğrencilerde oldu. İstanbul Esenler'de LGS'ye giren bir öğrenci sınava son anda yetişti. Şişli'de sınava giren bir öğrencinin, evde unuttuğunu kimliğini, kardeşi koşarak okula yetiştirdi.Birinci oturumun yapılmasının ardından öğrenciler okul bahçesine koşarak aileleriyle heyecanlarını paylaştılar. Birinci oturumda birkaç soruyu çözemediğini belirten öğrencilerden bazıları gözyaşı dökerek üzüntülerini yaşadı. Mustafa KAYA/SABAH