Sondaj operasyonunda 10 kişi tutuklandı! Örgüt lideri otobüs ile kaçarken yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kentte organize bir şekilde özel bir şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütü 2 aylık takip neticesinde polis ekiplerince deşifre edilmişti. Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara nakledilen ve dikkat çekmemek için ağaçlık alanda oluşturdukları depolama alanları tespit edilen çete üyesi 16 kişi 'Sonda Operasyonu' ile yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından çete üyesi 16 kişi, mahkemeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 16 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyon kapsamında, çete lideri ise otobüsle kaçmaya çalışırken yakalandı.