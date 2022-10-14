Video Yaşam Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: 10 tutuklama | Video
Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: 10 tutuklama | Video

Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: 10 tutuklama | Video

14.10.2022 | 13:45

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Diyarbakır’da, geçtiğimiz günlerde petrol boru hatlarında sondaj usulüyle varilleri çalan şebeke, şafak operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeyi çökertti. Organize bir şekilde özel bir şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütü, 2 aylık takip neticesinde deşifre edildi.

Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara nakil ettikleri dikkati çekmemek için ağaçlık alanda oluşturdukları depolama alanı bulundu. Olayla ilgili 16 şüpheli şafak operasyonuyla yakalanmış, operasyonda ev aramalarında şahıslara ait çok sayıda silah ele geçirilmişti.

Sondaj operasyonuna ilişkin gelişmeler devam etti. Örgüt lideri kaçarken kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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