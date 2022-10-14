Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: 10 tutuklama | Video

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Diyarbakır’da, geçtiğimiz günlerde petrol boru hatlarında sondaj usulüyle varilleri çalan şebeke, şafak operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara nakil ettikleri dikkati çekmemek için ağaçlık alanda oluşturdukları depolama alanı bulundu. Olayla ilgili 16 şüpheli şafak operasyonuyla yakalanmış, operasyonda ev aramalarında şahıslara ait çok sayıda silah ele geçirilmişti.
Sondaj operasyonuna ilişkin gelişmeler devam etti. Örgüt lideri kaçarken kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.