Sosyal medyada büyük tehlike: Çocuklar bunun için birbiriyle yarışıyor

ÖDÜL GİBİ GÖRÜLÜYOR

13 yaşından sonra kullanılmasını belki yasal olması nedeniyle de normal karşılayabiliriz ama daha küçük çocukların henüz muhakeme yetenekleri gelişmediğinden aslında kullanmamaları tavsiye ediliyor.

UCLA'nın Beyin Haritalama Merkezi'ndeki araştırmacılar, sosyal medyada beğeniyle takdir edilmenin beyin taramalarında beynin ödül merkezlerini harekete geçirdiğini söylüyor. Bu durum, ödüllendirilme beklentisi konusunda çok hassas olan, özellikle büyüme çağındaki çocukların neden sosyal medyaya girdiğini kısmen açıklayabiliyor.

DOĞRU YÖNLENDİRMEK GEREK

BİLGİÇ ailelere şu uyarılarda bulundu: "Şunu vurgulamak isterim ki, sosyal medyanın yararları veya zararları üzerine pek çok araştırma var. Burada en önemli nokta, çocukların doğru yönlendirilmesi gerekliliği. Tamamen yasaklanması durumunda çocuk sonradan sosyal medyayla karşılaştığında zarar görebilir. Bunun yanı sıra sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğinde de elbette zarar görebilir. Çocuklar belli düzeyde, annebaba kontrolü altında sosyal medya kullanmalı."