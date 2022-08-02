SUSTURUCULAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ayrıca yedi av tüfeği, bin 658 mermi, iki bin 500 av tüfeği fişeği, iki balistik yelek, dört hücum yeleği, 1'er seyyar tepe lambası ve siren tertibatı, beş tüfek namlusu, üç susturucu, 13 tüfek gövdesi, 19 dipçik, 31 tüfek kabzası, beş tabanca namlusu, otomatik tüfeklere monte edilebilen dört dürbün ve bir lazer, iki muşta, silah imalatında kullanılan çok sayıda kısa ve uzun namlulu silahlara ait mekanizma ve silah parçası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen üç çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video