Video Yaşam Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video
Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video

Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video

02.08.2022 | 11:51

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İstanbul’da suç örgütlerine suç eylemlerinde kullanmak üzere yasa dışı silah satan bir çete çökertildi. Çok sayda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; suç örgütlerine suç eylemlerinde kullanmak üzere yasa dışı silah ticareti yapan üç kişilik çeteyi çökertti.

Bağcılar İlçesi'nde düzenlenen operasyonda suç örgütlerine ruhsatsız tabanca temin eden M.Y., C.C. ve E.B. yakalanarak gözaltına alındı. E.B.'nin silahların kuryeliğini yaptığı, M.Y.'nin ise silah dağıtımı yaptığı esnada yakalandığı ifade edildi.

Bağcılar ve Kadıköy'de yasa dışı silah imalathanesine dönüştürülen ve baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 70 ruhsatsız otomatik tabanca, 122 şarjör, beş uzun namlulu otomatik tüfek bulundu.

SUSTURUCULAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ayrıca yedi av tüfeği, bin 658 mermi, iki bin 500 av tüfeği fişeği, iki balistik yelek, dört hücum yeleği, 1'er seyyar tepe lambası ve siren tertibatı, beş tüfek namlusu, üç susturucu, 13 tüfek gövdesi, 19 dipçik, 31 tüfek kabzası, beş tabanca namlusu, otomatik tüfeklere monte edilebilen dört dürbün ve bir lazer, iki muşta, silah imalatında kullanılan çok sayıda kısa ve uzun namlulu silahlara ait mekanizma ve silah parçası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen üç çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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