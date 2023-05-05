Susurluk’ta öğrencileri taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 33 yaralı!

Kaza, gece saatlerinde Balıkesir- Bursa kara yolunda meydana geldi. Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri'ne gitmek için Bursa'dan yola çıkan Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan, Veli Korkut idaresindeki 16 BT 011 plakalı tur otobüsü, S.E. yönetimindeki 34 EEU 656 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Otobüsün tıra çarptığı kazada 33 kişi yaralandı | Video

Kazada Korkut sürücü kabinine sıkışırken, 32 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Korkut ile öğrenciler, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.