Otobüsün tıra çarptığı kazada 33 kişi yaralandı | Video 05.05.2023 | 09:21 Balıkesir'in Susurluk ilçesinde outlet tesisleri mevkiinde trafik kazasında 33 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir-Bursa otoyolunda Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan Tır sürücüsü S.E. ye öğrenci taşıyan tur otobüsü arkadan çarptı. Araç içerisinde bulunan 33 kişi yaralandı. Otobüs şoförü V.K. Balıkesir Susurluk İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındılar. 32 öğrenci ve 1 personelin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Otobüs şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.