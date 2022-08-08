Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi'nin çatısında çıkan yangında toplam 104 hasta başarılı bir şekilde hastaneden tahliye edilmişti. Hastalardan 31'i aynı hastanenin yangından etkilenmeyen bölümlerine tahliye edilirken, 73 hasta da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne tahliye edilmişti.
Tahliye edilen hastaların bir kısmı cumartesi gününden itibaren yeniden Balıklı Rum Hastanesi'ne getirilmeye başlandı. Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, geriye kalan yaklaşık 50 hastanın da en geç Salı gününe kadar tekrar yuvasına döneceğini dile getirdi.
HERKES SEFERBER OLDU
Yuvanidis, şunları söyledi: "Sağ olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililer seferber oldu. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Temizlik faaliyetleri başta Zeytinburnu Belediyesi'nin desteğiyle hızlı bir şekilde başladı. Tavan olduğu gibi çöktü. Üst kat kullanılamaz halde, alt katta ise ufak hasarlar var. Hastanenin 8 tane bakım ve tedavi hizmeti veren ihtiyarhâne binası var, onların birinde yangın çıktı. Diğer bölümlerde aktif şekilde tedaviler devam ediyor"
"YARDIMLAŞMA RUHU 15 TEMMUZ'U HATIRLATTI"
Hastanedeki yardımlaşma ruhunun kendisine 15 Temmuz'u hatırlattığını ifade eden Yuvanidis, şöyle devam etti: "Herkes kendi canını hiçe sayıp hasta kurtardı. Klimacı bir arkadaşımız 14 kişiyi tahliye etti. 5-10 dakika daha gecikilse kaybımız olurdu. Üniversite öğrencileri de toplanıp yardıma koştu ve yatalak hastaların hepsi tahliye oldu. Yardımlaşma ruhunu gördüğümde 15 Temmuz gününü hatırladım."
MÜZİSYEN YORGO : "EN ÇOK ERDOĞAN'LA OLAN FOTOĞRAFIN YANMASINA ÜZÜLDÜM"
Türkiye'nin ilk taverna müziği yorumcusu olan ve yıllar önce geçirdiği trafik kazası sonrası Balıklı Rum Hastanesi'nde kalmaya başlayan Yorgo Vapuridis (84) de o gün yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı:
"Benim hastanedeki odam çok güzeldir, herkes bilir. Öğle saatlerinde odamdan çıkar arkadaşlarımı ziyaret etmeye giderdim. O gün de tam koridora çıktığımda başhemşire Elmas Hanım 'Yorgo'yu kurtarın' diye bağırıyordu. Oradan çıkarken duman gördüm, çalılar yanıyor sandım. . Elmas Hanım benim hayatımı kurtardı.
Hastane Koordinatörümüz Selçuk Bey vesile olmuş ve 3 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiştik. Onunla aynı masaya oturup, fotoğraf çektirmiştik. Yangında en çok da o fotoğrafın yanmasına üzüldüm. Yine beni davet etsin, yeniden bir fotoğrafımız olsun istiyorum"
Üst kattaki odasında her şeyinin yandığını ifade eden Marika Yakoridis ise şöyle konuştu: "Allah razı olsun üniversiteli çocuklar vardı. Gece olsaydı ölmüştük. Gençlerden Allah razı olsun, ayaklarına taş değmesin"