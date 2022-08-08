Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor





HERKES SEFERBER OLDU



Yuvanidis, şunları söyledi: "Sağ olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililer seferber oldu. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Temizlik faaliyetleri başta Zeytinburnu Belediyesi'nin desteğiyle hızlı bir şekilde başladı. Tavan olduğu gibi çöktü. Üst kat kullanılamaz halde, alt katta ise ufak hasarlar var. Hastanenin 8 tane bakım ve tedavi hizmeti veren ihtiyarhâne binası var, onların birinde yangın çıktı. Diğer bölümlerde aktif şekilde tedaviler devam ediyor"