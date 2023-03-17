Tarihi Vaniköy Camii’nin restorasyonu tamamlandı

Yapılan restorasyon çalışması ile aslına uygun olarak ahşaba çevrildi. Yangın sonrası ortaya çıkan bulgular arasında kalem işi motifler yer aldığı anlaşılmış. Caminin revak kemerleri yüzeyinde ve kemer duvarının tavanla birleştiği alanda kuşak şeklinde yapılmış kalem işi izlerine rastlanmış.

Dallardan çıkan meyve ve yaprakların yer aldığı bezemeler 19. yüzyıl dönemi natürmort tasvirinde kullanıldığı tespit edilmiş... İşte bulunan tüm bu kalem işleri sıvası ile birlikte kesilerek numaralandırıp parçalar halinde söküldükten sonra konservasyon çalışmalarının ardından özgün yerlerine monte edildi.

Hünkar mahfeli ahşap karkas sistemi içinde taşıyıcı olarak kullanılan ve sıva altında yer alan oymalı ahşap sütün başlıklarına ulaşılmış. Şadırvanın cephelerinde yapılan çimento sıvı raspası sonucu özgün mermer aynalara ulaşılmış. Bunların konservasyon çalışmaları da tamamlandı ve yerine montajı yapıldı. Hünkar mahfelinde yanan ahşaplar yangının izini gösterecek şekilde bölme duvarda sergilenecek. Aynı zamanda bu ahşaplar Türkiye'de ilk defa yapılmış aydınlatma elemanı olarak peyzaj alanlarında sergilenecek.