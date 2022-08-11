Tatil dönüşü katliam! Bir aile yok oldu





Bu yıl bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Burak Özyürek'in 6 ay önce insanlardan uzaklaşmaya ve içine kapanmaya başlaması üzerine babasının bir psikiyatri servisine götürdüğü ancak burada anormal bir durum olmadığının söylendiği öğrenildi.