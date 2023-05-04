Haberler Yaşam Haberleri TBMM Başkanı Şentop anında müdahale etti: Ukrayna heyetinden bayraklı protesto girişimi!
Giriş Tarihi: 4.5.2023 16:29 Son Güncelleme: 4.5.2023 16:44

TBMM Başkanı Şentop anında müdahale etti: Ukrayna heyetinden bayraklı protesto girişimi!

'Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi' Ankara’da yapıldı. Toplantıda; Ukraynalı heyet, Rus heyetine bayrak göstererek ortalığı karıştırdı. Olaya anında müdahale eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Böyle bir şey olamaz. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop anında müdahale etti: Ukrayna heyetinden bayraklı protesto girişimi!

TBMM Başkanı Şentop, Ankara'da 'Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

'Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin (KEİ) 30'uncu Yıldönümü: Ortak Coğrafya, Ortak Vizyon, Ortak Gelecek' başlığı ile düzenlenen zirvede, Şentop'un yanı sıra KEİ'nin üye ülkeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'ın parlamento başkanları ve temsilcileri ile 13 KEİ ülkesinden toplam 81 parlamenter yer aldı.

Zirvenin ilerleyen dakikalarında Ukrayna heyeti, Rus heyetine bayrak göstererek zirveyi karıştırdı. TBMM Başkanı Şentop ise duruma anında müdahale ederek toplantıya ara verdiğini açıkladı.

Keipa zirvesinde Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine TBMM Başkanı Şentop'tan müdahale | Video

Şentop, "Böyle bir şey olamaz. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor buna bir mani yok ancak eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar bir parlementer toplantı olmaktan çıkar sokak hareketine döner. Ben size söz vermedi. Sizin söz hakkınız yok. Gidin sokakta yapın. Burada müsaade etmiyorum. Lütfen…" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Şentop anında müdahale etti: Ukrayna heyetinden bayraklı protesto girişimi!
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