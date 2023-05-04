TBMM Başkanı Şentop anında müdahale etti: Ukrayna heyetinden bayraklı protesto girişimi!

Şentop, "Böyle bir şey olamaz. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor buna bir mani yok ancak eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar bir parlementer toplantı olmaktan çıkar sokak hareketine döner. Ben size söz vermedi. Sizin söz hakkınız yok. Gidin sokakta yapın. Burada müsaade etmiyorum. Lütfen…" ifadelerini kullandı.