Keipa zirvesinde Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine TBMM Başkanı Şentop'tan müdahale | Video
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keipa zirvesinde Ukrayna heyetinin, Rus heyetine yönelik bayraklı protesto girişimine müdahale etti.
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