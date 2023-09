İstanbul'da iş bilmez kadroların 4.5 yılda çökerttiği toplu ulaşım sistemindeki çile her geçen gün artıyor. Bakımsız otobüs, metrobüs, tramvay ve metrolarda hemen her gün meydana gelen yanma, arızalanma ve kaza olayları, vatandaşın can, mal ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor. Metrolardaki yürüyen merdiven ve asansörleri de çalıştıramayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise sorunlara çözüm üretemiyor.İstanbulluların mağdur olduğu son olay dün sabah 08.50'de yaşandı. Yenikapı-Hacıosman metro hattında sefer yapan vagon arızalanarak bir anda durdu ve ışıkları söndü. Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.Yapılan anonsla teknik bir arıza meydana geldiği ve bu nedenle beklemenin gerçekleştiği duyuruldu. Klimaların çalışmaması nedeniyle vatandaşlar nefes almakta dahi zorlandı. Arızanın giderilememesi nedeniyle metroda mahsur kalan vatandaşlar rayların üzerinden tahliye edildi. Tehlikeli tahliye esnasında vatandaşların büyük panik yaşadığı, bazı vatandaşların ise 'Şimdi çalışsa katliam olur' dediği duyuldu. Birçok noktada girişler güvenlikler tarafından şerit çekilerek kapatılırken vatandaşlar ring seferlerine yönlendirildi. Ancak dakikalarca araç gelmemesi yoğunluğa neden oldu. İşe ve okula geç kalan vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimine sert tepkide bulundu. 3 saatlik çalışmanın ardından arızanın giderilmesi sonrasında seferler normale döndüğü açıklandı.Arızaya ilişkin İBB Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.Konuyla ilgili olarak İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, açıklamalarda bulundu. İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Özdemir, "SCADA yani metroların güzergahını ayarlayan sistemindeki arıza nedeniyle Yenikapı-Hacıosman metrosu 3 saat boyunca servis dışı kaldı. Bu aksaklıkların yaşanmaması için kontrollerinin düzenli yapılması, ehil kişilerin işin başında olması ve burayı yönetmesi gerekir" dedi.İstanbul ulaşımında yaşanan sıkıntıların sorumlusunun 2019'da göreve gelen İBB yönetimi olduğunu söyleyen Abdullah Özdemir, "CHP'li İBB yönetimi 4.5 yılını doldurdu. Üst yönetim İstanbul'u tanımayan kadrolarla yönetiliyor. İBB, geçmiş hafızayı barındırmayan, bilgi birikimi olmayan isimlerle doldurulunca böylesine bir sonuç kaçınılmaz hale geliyor" diye konuştu.