Tekirdağ’da SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı çerçevesinde bir gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, yaptığı akrobatik hareketler ile izleyenlerin beğenisini topladı.
VATANDAŞLAR O ANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTI
Yaptığı SOLOTÜRK Tonosu, Saygı Uçuşu gibi birbirinden zor hareketler ile dünya havacılık tarihine adını birincilikler ile yazdıran SOLOTÜRK'ü izlemek için Rumeli İskelesi'nde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.