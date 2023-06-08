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Giriş Tarihi: 8.6.2023 21:20 Son Güncelleme: 8.6.2023 21:26

Tekirdağ'da SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti

Uluslararası Tekirdağ 57. Kiraz Festivali programında gösteri uçuşu yapan akrobasi uçuş ekibi SOLOTÜRK, yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenlerden tam puan aldı.

İHA
Tekirdağ’da SOLOTÜRK’ün gösterisi nefes kesti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı çerçevesinde bir gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, yaptığı akrobatik hareketler ile izleyenlerin beğenisini topladı.

VATANDAŞLAR O ANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Yaptığı SOLOTÜRK Tonosu, Saygı Uçuşu gibi birbirinden zor hareketler ile dünya havacılık tarihine adını birincilikler ile yazdıran SOLOTÜRK'ü izlemek için Rumeli İskelesi'nde toplanan vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

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Tekirdağ'da SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti
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