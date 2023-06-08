Video Haber SOLOTÜRK'ten mest eden gösteri | Video
SOLOTÜRK'ten mest eden gösteri | Video

SOLOTÜRK'ten mest eden gösteri | Video

08.06.2023 | 21:32

Uluslararası Tekirdağ 57. Kiraz Festivali programında gösteri uçuşu yapan akrobasi uçuş ekibi SOLOTÜRK, yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

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