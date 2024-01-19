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Giriş Tarihi: 19.1.2024 14:26 Son Güncelleme: 19.1.2024 16:59

TEM'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

TEM Kınalı Kavşağı'nda, Edirne yönünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AJANSLAR
TEM’de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolunun Edirne istikametinde seyir halinde olan İ.B. yönetimdeki hafif ticari araç, Kınalı Gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle E.Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobildeki E.Y, D.Y. ve Ş.Y. hayatını kaybederken, ticari aracın sürücüsü İ.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü İ.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TEM Otoyolu'ndaki trafik, Karayolları ekiplerinin temizlik işlemleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son Dakika: TEM Edirne yönünde feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı | Video

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TEM'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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