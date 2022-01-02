TEM’de makas dehşeti: 1 kişi yaralandı!

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında takla atan otomobil vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenarına alındı. Kaza anını anlatan sürücü Feyzullah Selçuk, "Biz sağ şeritte ilerliyorduk. Arkadan makas ata ata geliyormuş. Bizim sağ arka lastiğe vurdu. Biz de döne döne bariyerlere çarptık. Allah'tan kemerler takılıydı. Eşim hafif yaralı, araba içinde 3 kişiydik.ö diye konuştu. Kaza anı, o sırada cep telefonuyla kayıtta olan başka bir sürücünün uzaktan çektiği görüntülere yansıdı.