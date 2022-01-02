TEM'de makas atan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video

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BAŞAKŞEHİR TEM otoyolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kadın yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Başakşehir TEM otoyolu Altınşehir mevkiindeki viyadük üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobil, Feyzullah Selçuk'un kullandığı otomobilin arka tekerine çarptı. Kaza sonrası makas atan sürücünün otomobili takla atarken Feyzullah Selçuk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilde çevresinde dönerek bariyerlere vurdu. Takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlere çarpan otomobildeki yolculardan bir kadın da hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
ALLAH'TAN KEMERLER TAKILIYDI
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında takla atan otomobil vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenarına alındı. Kaza anını anlatan sürücü Feyzullah Selçuk, Biz sağ şeritte ilerliyorduk. Arkadan makas ata ata geliyormuş. Bizim sağ arka lastiğe vurdu. Biz de döne döne bariyerlere çarptık. Allah'tan kemerler takılıydı. Eşim hafif yaralı, araba içinde 3 kişiydik.ö diye konuştu. Kaza anı, o sırada cep telefonuyla kayıtta olan başka bir sürücünün uzaktan çektiği görüntülere yansıdı.