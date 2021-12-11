Tokat’ta kurt saldırısı! Çok sayıda hayvan telef oldu!

Alınan bilgiye göre, koyunlarının ağılında bulunmadığını gören Şakir Temam, çevrede aramaya başladı.

Koyunlarından 9'unun telef olduğunu gören Temam, bir kısmının ise bulunmadığını görünce jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi.