Toplumdaki adalet duygusu yara aldı

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğup, can çekişirken varilde yakan Cemal Metin Avcı'nın (33), "Canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davada, haksız tahrik uygulanarak 23 yıl hapis cezasına çarptırılması ve 13 yıl 4 ay sonra serbest kalacak olmasına tepkiler büyüyerek sürüyor. Pınar'ın acılı babası Sıddık Gültekin, "Bir anne babaya bu kadar işkence çektirmek adalet midir? Ben geceleri kâbuslar görüyorum, uyuyamıyorum. Yalnız, kızım ölmedi, ben ve bütün sülalem öldü. Adaletin olmadığı zaman kendi adaletini kendin sağlayacaksın. Böyle olması mı lazım" dedi.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise "Bu, her aşaması tasarlanmış, hunharca ve canice işlenen bir cinayettir. Bu karar ise utanç vesikasıdır. Kızları diri diri yakılarak katledilen acılı bir ailenin avukatı olarak, en çok da bir hukukçu olarak bu karardan utanıyorum. Adalet Muğla'da ölmüştür. Genç bir kadını diri diri yakan, yarınlarını ve umutlarını çalan bir caniye olmayan haksız tahrik indirimi uygulandı. Diğer beş sanığa da beraat kararı verildi. Bu, Türk yargısı adına büyük bir utançtır" diye konuştu.ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyeci bu karara itiraz etmek hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da kararın istinafa taşınacağını açıkladı.Haksız tahrik, mağdurunfaile karşı somutbir eyleminden kaynaklıolur. Mağdurunya da maktulün geçmişi, ayrıca failin,maktul hakkında genel kanaatlerive durumlar, somut bir olgu,hareket olmadan haksız tahriksebebiyeti vermeyeceğinden buolayda haksız tahrik uygulanmasıhukuka uygun değildir. Faille mağdurarasındaki ilişkide her ne olursaolsun somut olgu olmadığı, olayolmadığı için haksız tahrik indiriminesebebiyet vermez.Haksız tahrikevrensel bir hukukidüzenlemedir.Uygulanan haksız tahrikekonu eylemin neolduğunu ve kamuoyu vicdanındakabul görüp görmeyeceği ayrı birtartışma konusudur. Kadın haklarımücadelesi bir adım geri atamayacağımızhaklı ve meşru bir mücadeledir.Ama bir hakkı savunurken adilyargılanma ve evrensel savunmahaklarını da zedeleyecek yaklaşımlardankaçınmalıyız. Karar, kamuvicdanında ağır yara açmış olmaklabirlikte, kararda hata varsa bununistinaf ve temyizde düzeltilme olasılığıkuvvetle muhtemel.Sanığınkastının ağırlığı, soğukkanlıdavranışları vearkasından delil bırakmamakiçin, öncedenher türlü ayrıntıyı düşünerek suçmateryallerini hazırlaması ve delilleriyok etmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde,haksız tahrik uygulanarakverilen cezanın, sanığın fiiliile orantılı bir ceza olmaması sebebiyle,toplumdaki adalet duygusununtatminine yönelik beklenti debüyük bir yara almıştır. Kamu vicdanınıderinden sarsan bu olayda, sanıkMetin Avcı ağırlaştırılmış müebbethapis cezasından kurtulmak vedaha az ceza almak için, bilinçli şekildehaksız tahrik oluşturacak söz vedavranışların etkisi altında, maktulüöldürdüğü kanaatini ve algısını mahkemenezdinde oluşturmaya çalışmışve bunda da muvaffak olmuştur.Maktulün sanıkta haksız tahrike yolaçacak davranışı söz konusu değildir.