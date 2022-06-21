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Giriş Tarihi: 22.6.2022

Toplumdaki adalet duygusu yara aldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Toplumdaki adalet duygusu yara aldı

Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’nın haksız tahrik indiriminden faydalanmasına hukukçular da tepki gösterdi: Bu olayda haksız tahrik uygulanması hukuka uygun değil. Toplumda adalet duygusu büyük bir yara almıştır. Kamuoyu vicdanında kabul görmedi

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğup, can çekişirken varilde yakan Cemal Metin Avcı'nın (33), "Canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davada, haksız tahrik uygulanarak 23 yıl hapis cezasına çarptırılması ve 13 yıl 4 ay sonra serbest kalacak olmasına tepkiler büyüyerek sürüyor. Pınar'ın acılı babası Sıddık Gültekin, "Bir anne babaya bu kadar işkence çektirmek adalet midir? Ben geceleri kâbuslar görüyorum, uyuyamıyorum. Yalnız, kızım ölmedi, ben ve bütün sülalem öldü. Adaletin olmadığı zaman kendi adaletini kendin sağlayacaksın. Böyle olması mı lazım" dedi.

'BÜYÜK BİR UTANÇ'

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise "Bu, her aşaması tasarlanmış, hunharca ve canice işlenen bir cinayettir. Bu karar ise utanç vesikasıdır. Kızları diri diri yakılarak katledilen acılı bir ailenin avukatı olarak, en çok da bir hukukçu olarak bu karardan utanıyorum. Adalet Muğla'da ölmüştür. Genç bir kadını diri diri yakan, yarınlarını ve umutlarını çalan bir caniye olmayan haksız tahrik indirimi uygulandı. Diğer beş sanığa da beraat kararı verildi. Bu, Türk yargısı adına büyük bir utançtır" diye konuştu.




BAKANLIK VE BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyeci bu karara itiraz etmek hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da kararın istinafa taşınacağını açıkladı.

MAĞDURUN FAİLE KARŞI SOMUT BİR EYLEMİ YOK

Ceza avukatı Özlem Balduk Aytanç: Haksız tahrik, mağdurun faile karşı somut bir eyleminden kaynaklı olur. Mağdurun ya da maktulün geçmişi, ayrıca failin, maktul hakkında genel kanaatleri ve durumlar, somut bir olgu, hareket olmadan haksız tahrik sebebiyeti vermeyeceğinden bu olayda haksız tahrik uygulanması hukuka uygun değildir. Faille mağdur arasındaki ilişkide her ne olursa olsun somut olgu olmadığı, olay olmadığı için haksız tahrik indirimine sebebiyet vermez.

KAMUOYU VİCDANINDA KABUL GÖRMEMESİ DE ÖNEMLİ

Avukat Serkan Toper: Haksız tahrik evrensel bir hukuki düzenlemedir. Uygulanan haksız tahrike konu eylemin ne olduğunu ve kamuoyu vicdanında kabul görüp görmeyeceği ayrı bir tartışma konusudur. Kadın hakları mücadelesi bir adım geri atamayacağımız haklı ve meşru bir mücadeledir. Ama bir hakkı savunurken adil yargılanma ve evrensel savunma haklarını da zedeleyecek yaklaşımlardan kaçınmalıyız. Karar, kamu vicdanında ağır yara açmış olmakla birlikte, kararda hata varsa bunun istinaf ve temyizde düzeltilme olasılığı kuvvetle muhtemel.

BU OLAY HERKESİ DERİNDEN SARSMIŞTIR

Ceza Hukuku Uzmanı Avukat Abdullah Kiştin: Sanığın kastının ağırlığı, soğukkanlı davranışları ve arkasından delil bırakmamak için, önceden her türlü ayrıntıyı düşünerek suç materyallerini hazırlaması ve delilleri yok etmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, haksız tahrik uygulanarak verilen cezanın, sanığın fiili ile orantılı bir ceza olmaması sebebiyle, toplumdaki adalet duygusunun tatminine yönelik beklenti de büyük bir yara almıştır. Kamu vicdanını derinden sarsan bu olayda, sanık Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından kurtulmak ve daha az ceza almak için, bilinçli şekilde haksız tahrik oluşturacak söz ve davranışların etkisi altında, maktulü öldürdüğü kanaatini ve algısını mahkeme nezdinde oluşturmaya çalışmış ve bunda da muvaffak olmuştur. Maktulün sanıkta haksız tahrike yol açacak davranışı söz konusu değildir.

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Toplumdaki adalet duygusu yara aldı
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