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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:57

Trafikte “Drift” yapan maganda gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Trafikte “Drift” yapan maganda gözaltına alındı

Trafikte aracıyla “Drift” yapan trafik magandası İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyetine iki ay el konulan ve aracı yine iki ay trafikten men edilen magandaya dokuz bin 321 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'ne bağlı Güllübağlar Mahallesi'nde "Drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren trafik magandası S.K.'yı gözaltına aldı. Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan ve aracı yine iki ay süreyle trafikten men edilen S.K.'ya "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında toplamda dokuz bin 321 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca S.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesinden yasal işlem başlatıldı.

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Trafikte “Drift” yapan maganda gözaltına alındı
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