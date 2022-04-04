Video Yaşam Trafikte "Drift" yapıp sosyal medyada paylaşan maganda gözaltına alındı | Video
Trafikte

Trafikte "Drift" yapıp sosyal medyada paylaşan maganda gözaltına alındı | Video

04.04.2022 | 16:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video 00:10
Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video 04.04.2022 | 17:05
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı! | Video 01:17
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı! | Video 04.04.2022 | 16:42
Bağcılar’da otomobilin bagaj kapısında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:33
Bağcılar'da otomobilin bagaj kapısında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 04.04.2022 | 16:30
Trafikte Drift yapıp sosyal medyada paylaşan maganda gözaltına alındı | Video 00:23
Trafikte "Drift" yapıp sosyal medyada paylaşan maganda gözaltına alındı | Video 04.04.2022 | 16:20
Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı | Video 01:04
Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı | Video 04.04.2022 | 15:12
Acun Ilıcalı’nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video 02:59
Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video 04.04.2022 | 15:04
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi | Video 03:41
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi | Video 04.04.2022 | 14:27
Sultangazi’de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video 00:40
Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:29
Manisa’da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı | Video 01:16
Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı | Video 04.04.2022 | 14:27
Beyoğlu’nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video 02:05
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video 04.04.2022 | 14:12
Fatih’te 4 katlı otoparktaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:16
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.04.2022 | 14:02
Şişli’de pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu, yangın çıktı! | Video 01:34
Şişli’de pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu, yangın çıktı! | Video 04.04.2022 | 14:03
Arnavutköy’de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 02:10
Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:01
İstanbul’da çamaşır makinesi çalan hırsızlar kamerada 00:50
İstanbul'da çamaşır makinesi çalan hırsızlar kamerada 04.04.2022 | 13:43
Ankara’da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:48
Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 04.04.2022 | 12:59
Motosikletli 3 hırsızın büfe tabelasını çaldığı anlar kamerada | Video 01:03
Motosikletli 3 hırsızın büfe tabelasını çaldığı anlar kamerada | Video 04.04.2022 | 12:39
Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video 05:09
Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video 04.04.2022 | 11:46
Küçükçekmece’de kıraathanedekilere silahlı saldırı; kaçışma anları kamerada | Video 01:50
Küçükçekmece'de kıraathanedekilere silahlı saldırı; kaçışma anları kamerada | Video 04.04.2022 | 11:42
Son Dakika: Haydarpaşa’da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 01:44
Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 04.04.2022 | 12:06
Son Dakika: Esenyurt’ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video 04:14
Son Dakika: Esenyurt'ta kadını sokakta öldürüp aynı silahla intihar eden şüpheli öldü! | Video 04.04.2022 | 11:35

Trafikte aracıyla “Drift” yapan trafik magandası o anları sosyal medyasında paylaştı. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyetine iki ay el konulan ve aracı yine iki ay trafikten men edilen magandaya dokuz bin 321 lira idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'ne bağlı Güllübağlar Mahallesi'nde "Drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren trafik magandası S.K.'yı gözaltına aldı. Sürücü belgesine iki ay süreyle el konulan ve aracı yine iki ay süreyle trafikten men edilen S.K.'ya "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında toplamda dokuz bin 321 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca S.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesinden yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA