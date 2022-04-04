Trafikte "Drift" yapıp sosyal medyada paylaşan maganda gözaltına alındı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video 04.04.2022 | 17:05
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Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı! | Video 04.04.2022 | 16:42
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Bağcılar'da otomobilin bagaj kapısında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 04.04.2022 | 16:30
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Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı | Video 04.04.2022 | 15:12
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Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video 04.04.2022 | 15:04
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Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi | Video 04.04.2022 | 14:27
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Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:29
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Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı | Video 04.04.2022 | 14:27
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Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video 04.04.2022 | 14:12
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Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.04.2022 | 14:02
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Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:01
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İstanbul'da çamaşır makinesi çalan hırsızlar kamerada 04.04.2022 | 13:43
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Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 04.04.2022 | 12:59
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Motosikletli 3 hırsızın büfe tabelasını çaldığı anlar kamerada | Video 04.04.2022 | 12:39
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Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video 04.04.2022 | 11:46
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Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video 04.04.2022 | 12:06
Trafikte aracıyla “Drift” yapan trafik magandası o anları sosyal medyasında paylaştı. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyetine iki ay el konulan ve aracı yine iki ay trafikten men edilen magandaya dokuz bin 321 lira idari para cezası kesildi.