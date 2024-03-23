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Giriş Tarihi: 23.3.2024 14:46 Son Güncelleme: 23.3.2024 14:53

Kadıköy'de maganda dehşeti! Tartıştığı kadın sürücüyü defalarca yumrukladı

Kadıköy'de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Kadıköy’de maganda dehşeti! Tartıştığı kadın sürücüyü defalarca yumrukladı

Olay, Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panelvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi.

İstanbul Kadıköy'de trafikte kadın sürücüye saldırı kamerada

Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı. Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu.

Çevredeki vatandaşlar araya girerek iki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadıköy'de maganda dehşeti! Tartıştığı kadın sürücüyü defalarca yumrukladı
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