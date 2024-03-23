İstanbul Kadıköy’de trafikte kadın sürücüye saldırı kamerada
istanbul Kadıköy'de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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