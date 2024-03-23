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İstanbul Kadıköy’de trafikte kadın sürücüye saldırı kamerada

İstanbul Kadıköy’de trafikte kadın sürücüye saldırı kamerada

23.03.2024 | 14:43

istanbul Kadıköy'de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay ,Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panalvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi. Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı. Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu. Çevredeki vatandaşlar araya girerek İki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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