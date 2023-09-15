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Giriş Tarihi: 16.9.2023

Trakya’daki 3 ilde sınırlar çizildi

Devlet idari sınırların netleşmesi için çalışma başlattı. İlk olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da evraklar tek tek incelendi. Meraların, göletlerin hangi köy sınırları içinde kaldığı netleşti

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Trakya’daki 3 ilde sınırlar çizildi
Türkiye'nin mülki idari sınırlarının netleştirilmesi ve dijital veri tabanının oluşturulması amacıyla 2018'de başlatılan Mülki İdari sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi'nin (MİDAS) ilk aşaması tamamlandı. Trakya Bölgesi'nden başlayan çalışma çerçevesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki tüm kaymakamlık ve valiliklerin arşivleri incelendi. İdari sınırlara ilişkin evrakların tamamı tek tek taramadan geçirildi. Köylerin ve meraların idari sınırları netleştirildi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki tüm kaymakamlık ve valiliklerin arşivleri incelendi. İdari sınırlara ilişkin evrakların tamamı tek tek taramadan geçirildi. Ardından sahaya çıkan ekipler, eldeki dökümanlar ile arazideki durumu karşılaştırdı. Böylece, köylerin ve meraların idari sınırları netleştirildi. sınırların netleştirilmesinin ardından, yeni koordinatlar elektronik ortama taşınıyor ve tescil ediliyor.
Projede yer alan bir yetkili, "Valilikler ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, yıllardır çeşitli kurum ve kuruluşların ellerinde farklı sınır dökümanları vardı. Bu projeyle birlikte, tek ve gerçek sınırlar çiziliyor. Sınırlarının belirlenmesi için çalışılan alanlar, tapulu alanlar değil. Bu çalışma ile hangi köy, hangi mera, gölet nereden başlıyor, nerede bitiyorsa bunu ortaya koyuyoruz. Böylece, herhangi bir yerde yatırım yapılacakken, oradan hangi muhtarın veya belediyenin sorumlu olduğu belirlenecek" dedi. Arazi şartlarının kolay olması dolayısıyla çalışmanın Trakya'dan başladığı ifade edildi. Bu arada, tüm bölgelerden İçişleri Bakanlığına, idari sınırların netleştirilmesi için aynı çalışmanın yapılmasına yönelik talep geldiği öğrenildi. Projenin Trakya ayağının teslim edilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığının yeni tarama ve saha karşılaştırması yapılacak bölgeye karar vereceği belirtildi. MİDAS'ın tüm Türkiye'ye yayılacağı ifade edildi.

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Trakya’daki 3 ilde sınırlar çizildi
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