Tramvay İETT otobüsünü biçti: 4’ü ağır 19 yaralı

Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde sabah 09.15 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı.
Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralıların ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve kaza yerinde yaralı kalmadığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen vinç ve çekici ile İETT otobüsü kaldırıldı.
İBB iştiraki Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video
Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tramvay ile çarpışan otobüsün savrularak yakınındaki bir araç ile otoparkta bulunan güvenlik kulübesine ç
Otopark görevlisi Selahattin Şahin, tramvayın otobüsü ortadan ikiye böldüğünü gördüğünü söyledi. Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu." diye konuştu. Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini söyledi. Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, "Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpıtmıştı. Yaralılar vardı. Hemen acil olarak ambulans ve itfaiyeyi aradık. Her iki araçta da yolcular vardı. Tramvay şoförü de yaralıydı" dedi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma yaparken Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, sabah saatlerinde üzücü bir kazanın meydana geldiğini tramvayda İETT otobüsünün çarpışması ve yolda bulunan iki otomobile çarpması sonucu 4 ü ağır 19 vatandaşın yaralandığını söyledi.
Kaza sırasında işyerinin önüne aracını park eden Çağatay Atay ise , "Sabah saatinde işyerine araba ile geldim. İşyerinin önüne aracımı park edip ayrıldığımda büyük bir gürültü ile tramvay ile otobüsün çarpıştığını gördüm. Biraz geriye park etseydim belki bende kazanın ortasında kalacaktım. Hemen koşup yaralılara yardım etmek istedim. Fakat yerde elektrik akımı olabileceğini söylediler. Korku dolu anlar içerisinde otobüsteki ve tramvaydaki yaralıları dışarı çıkardık" dedi.
BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPTU DEPREM OLUYOR ZANNETTİM KOŞTUM
Kaza sırasında tramvayın çarptığı kulübede oturan Selahattin Şahin, "Kulübede oturuyordum büyük gürültü sesi duydum deprem oluyor zannettim.Çok korktum. Daha öncede depremi yaşadığım için panikle dışarıya çıkmaya çalıştım bu defada kulübe devrilmeye başladı . Son dakikada kendimi dışarı attım . Daha öncede aynı noktada kaza olmuş ve tramvay yine bir otomobile çarpmıştı. Ben son saniyede bu kazadan kurtuldum sonra bilinçsizce koşmaya başladım.Allah korudu" dedi. Selahattin Şahini merak eden vatandaşlar geçmiş olsun dileklerinde bulundular