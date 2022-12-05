Tramvay İETT otobüsünü biçti: 4’ü ağır 19 yaralı

Otopark görevlisi Selahattin Şahin, tramvayın otobüsü ortadan ikiye böldüğünü gördüğünü söyledi. Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu." diye konuştu. Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini söyledi. Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, "Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpıtmıştı. Yaralılar vardı. Hemen acil olarak ambulans ve itfaiyeyi aradık. Her iki araçta da yolcular vardı. Tramvay şoförü de yaralıydı" dedi.