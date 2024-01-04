Tramvayla yarıştı, cezayı yedi

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya ihbarında motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yaptığı görülen motosiklet, Şehitkamil ilçesinin Merveşehir mahallesinde yakalandı. Yapılan sorgulamada motosiklet sürücüsü E.Ç'nin, daha önce yaptığı ihlaller nedeniyle100 ceza puanını doldurduğu ve aday sürücü belgesinin iptal edildiği tespit edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunun kabul eden sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, okunmasını önlemek amacıyla plaka üzerinde değişiklik yapmaktan 2 bin 647 T, trafikte belirtilen diğer yasaklara uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, muayenesiz araç kullanmaktan bin 506 TL, sigortasız araç kullanmaktan 690 TL olmak üzere toplam 18 bin 500 idari para cezası uygulandı.

E.Ç, hakkında "Kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapılmak üzere Merveşehir Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.