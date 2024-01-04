Haberler Yaşam Haberleri Tramvayla yarıştı, cezayı yedi
Giriş Tarihi: 4.1.2024 10:08 Son Güncelleme: 4.1.2024 10:25

Tramvayla yarıştı, cezayı yedi

Gaziantep'te tramvayla yarışarak akrobatik hareketler yaparken görüntülenen ve toplam 18 bin 500 lira para cezası kesilen motosikletlinin daha önce de trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tramvayla yarıştı, cezayı yedi

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya ihbarında motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yaptığı görülen motosiklet, Şehitkamil ilçesinin Merveşehir mahallesinde yakalandı. Yapılan sorgulamada motosiklet sürücüsü E.Ç'nin, daha önce yaptığı ihlaller nedeniyle100 ceza puanını doldurduğu ve aday sürücü belgesinin iptal edildiği tespit edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunun kabul eden sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, okunmasını önlemek amacıyla plaka üzerinde değişiklik yapmaktan 2 bin 647 T, trafikte belirtilen diğer yasaklara uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, muayenesiz araç kullanmaktan bin 506 TL, sigortasız araç kullanmaktan 690 TL olmak üzere toplam 18 bin 500 idari para cezası uygulandı.

E.Ç, hakkında "Kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapılmak üzere Merveşehir Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Pıhtı atma salgını mı var?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
Nereden nereye
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! İşte Türkiye'yi çağ atlatacak yeni kararlar
Erdoğan uyarmıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tramvayla yarıştı, cezayı yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA