Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 kadın turist ölü

Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda akşam saat 21.30 sıralarında yaşanan kazada, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Lök'ün kullandığı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağına 100 metre mesafede kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı.
TÜRİSTLERİN KAÇIŞMASI KATLİAMI ÖNLEDİ
Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, turistlerin büyük bölümü tur midibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçması trafik katliamını önledi.