Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 kadın turist ölü

Alanya Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları belirlenen Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cansız bedenleri Jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.