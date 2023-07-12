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Giriş Tarihi: 12.7.2023 10:21 Son Güncelleme: 12.7.2023 10:26

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 kadın turist ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında tur midibüsünün çarptığı 2 yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 kadın turist ölü

Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda akşam saat 21.30 sıralarında yaşanan kazada, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Lök'ün kullandığı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağına 100 metre mesafede kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı.

TÜRİSTLERİN KAÇIŞMASI KATLİAMI ÖNLEDİ

Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, turistlerin büyük bölümü tur midibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçması trafik katliamını önledi.

Midibüsü fark etmeyerek yollarına devam eden turistlerden Karin Sopkova midibüsün altında kalırken, Kleta Halasova midibüsün önünde bir süre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Alanya Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları belirlenen Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cansız bedenleri Jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı: 2 kadın turist ölü
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